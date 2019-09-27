Zarif: Dünyanın barış ve güvenliğinin sağlanmasında eski medeniyetlerin önemli rolü vardır

74. BM Genel Kurulu çalışmaları için New York’ta bulunan Zarif, Eski Medeniyetler Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, ‘’Eski medeniyetlerin kendi içindeki çokluk günümüzdeki bazı aktörlerin tek yanlılık ve kültürel üstünlük ve egemenlik sağlama çabalarına karşı gelmektedir. ‘’ dedi.

Eski medeniyetlerin her bir birinin kendine has özelliklerinin yanında insan ve insan kerametine saygılı olduğunu ifade eden Zarif, bunun günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu bir davranış olduğunu söyledi.

Dönem Başkanı Çin Dışişleri Bakanının başkanlığında düzenlenen oturumda Peru, Bolivya, Yunanistan, İtalya, Irak, Ermenistan Dışişleri Bakanları ve Mısır temsilcisi birer konuşma yaptılar.

Eski Medeniyetler Birliği 2017 yılında şekillendi ve 3. Bakanlar toplantısı gelecek ay Pekin’de düzenlenecektir.

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2012