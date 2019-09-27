İngiliz Stena İmpero, uluslararası karasulara doğru hareket etti

Hürmüzgan ili Liman ve Denizcilik Kurumu haberi onaylayarak, geminin kaptanı ve çalışanlarının iddiaları olmadığı yönünde resmi ve yazılı taahhütte bulunduklarını ve geminin serbest bırakılmasına rağmen dosyasının hala İran adli mercileri nezdinde kapanmadığını ve açık olduğu ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, 19 Temmuz günü yaptığı açıklamada, uluslararası deniz hukukuna uymadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol gemisine el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu iafedeler kullanıldı:

'Bu akşam (19 Temmuz) Stena İmpero isimli bir İngiliz petrol tankerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada uluslararası deniz hukuku ve kurallara uymadığı nedeniyle, Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik İl Kurumu'nun isteği üzerine Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Alayı'nca el konuldu.

Anılan petrol tankerine el konulduktan sonra, kıyıya çekilerek yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli soruşturmanın yütürülmesi için Kimanlar ve Denizclik Kurumuna teslim edildi.'

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2012