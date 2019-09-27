Musevi, İngiltere’nin bölge ülkelerinin içişlerine müdahaleyi durdurmasını istedi

Musevi, İngiltere Dışişleri Bakanının İran aleyhine ortaya attığı iddiaları, bölgedeki ihtilafların çözümü için İran’ın sunduğu öneri ile aynı ana denk gelmesinin İran önerisinin başarısını engellemek hedefi taşıdığını belirterek, bölge ülkelerinin mevcut gerginliklerin azaltılması için akıllıca çözüm bulmalarına izin verilmesinin İngiltere’nin yararına olacağını söyledi.

Musevi, ‘’İngiltere başkalarını karalamak yerine, bölge konularında müdahale, Yemen saldırganlarına silah satışı ve BM tarafından da onaylanan insanlık aleyhine cinayetlere ortaklık yapmaktan vazgeçmeli. ‘’ dedi.

İngiltere’nin Arabistan petrol tesislerine saldırıda hızlı bir şekilde İran’ı hiçbir delil göstermeden itham etmesinin daha önce de önekleri olduğunu belirterek, İngiltere’nin Yemen’e saldıranlara açık desteğinin o ülke dışişleri bakanının temelsiz iddialarının kamuoyu tarafından kabul edilmesi için bir neden bırakmamaktadır. ‘’ ifadesini kullandı.

İngiltere’nin Yemen saldırganlarına siyasi ve silah desteğinin bu tecavüz ve yıkımın esas sebeplerinde olduğunu ifade eden Musevi, Londra’nın diğerlerini itam etmek yerine savaş yanlısı müttefikine bu yıkısı savaşı durdurması için baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

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2012