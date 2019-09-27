Rusya, İran’ın Fars Körfezinde istikrarın temini için sunduğu plana destek verdi

Bogdanov yaptığı açıklamada, ülkesinin Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından BM Genel Kurulunda sunulan Fars Körfezinde güvenliğin sağlanmasını desteklediğini zira bu planın birçok yönden Rusya’nın daha önce bu hususta sunduğu planla benzerlikler taşıdığını söyledi.

Rusya, Temmuz ayında Fars Körfezinde güvenliğin artmasına yönelik bir plan sundu. Fars Körfezindeki güvenliğin yabancı güçlerin bölgedeki varlığının azalması durumunda artacağı vurgulanmaktadır.

Rusya planı çerçevesinde bölgedeki komşular arasında, bölge ve dünya ülkeleri arasında, BM Güvenlik Konseyi ülkeleri arasında, Arap Birliği ve Fars Körfezi Konseyi ülkeleri arasında ikili ve çoklu görüşmelerin başlamasını öngörmekte ve İsrail-Filistin çatışması sonlanmadan planın başarıya uğramayacağı vurgusu yapılmaktadır.

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2012