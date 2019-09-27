Zarif: İran’ın ilaç ve sağlık alanına ambargo, ekonomik terörizmdir

74. BM Genel Kurul çalışması için New York’ta bulunan Zarif, Herkes İçi Sigorta isimli toplantıda yaptığı konuşmada İran anayasasının 29. Maddesinde herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının insan hakların bir parçası olduğunun yer aldığını söyledi.

Son 40 yılda İran’ın sigorta alanında önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Zarif, İran halkının yüzde 90’ının sağlık sigortası kapsamında olduğunu ve hastalar tarafında ödenen rakamın 2014 yılında yüzde 59 ilen 2018’de yüzde 35’e indiğini söyledi.

İran’ın bazı komşu ve bölge ülkelerine sağlık hizmetleri verdiğini ifade eden Zarif, Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik terörizmine işaretle, İran hükümetinin sağlık alanındaki çabalarının Amerika’nın uygulamalarından ciddi zararlar gördüğünü söyledi.

Amerika’nın azami baskı politikasının İran’ın normal vatandaşlarını sıkıntılara soktuğunu ifade eden Zarif, bu uygulamanın ekonomik terörizmin ta kendisi olduğunu belirtti.

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2012