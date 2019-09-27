Dehgani, Amerika’nın nükleer programının durdurulmasını istedi

BM Genel Kurulunda Nükleer silahların yok edilmesi toplantısına katılan Dehgani, nükleer silahsızlanma ve dünyanın bu silahlardan arındırılmasının gerekli olduğunu ve bunun uzun zaman önce gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Yeni nükleer silahlar yarışının tehlikeli olduğunu ifade eden Dehgani, bunun insanoğlu hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Amerika’nın nükleer silahlarını yenileme ve küçük nükleer silahlar üretim programına değinen Dehgani, mevcut Amerikan Başkanının zirvede kalmak için daha fazla nükleer silah istediğini söyledi.

Dehgani, nükleer silahların insanlığı yok etmesinden önce insanlığın onları yok etmesi gerektiğini belirterek, bunun için nükleer silah sahibi ülkelerin NPT 6. Madde doğrultusundaki hukuki taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Dehgani, NPT anlaşmanın Ortadoğu bölgesinde yaygınlaşması gerektiğini belirterek, bölgedeki tek nükleer silah sahibi olan Siyonist rejimin NPT’ye üye olmadığını ve bu şekilde bölge ve dünyanın istikrar ve barışını tehlikeye attığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012