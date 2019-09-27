Ruhani, New York temaslarını bitirdi

74. BM Genel Kurul çalışmaları için Pazartesi New York’a giden Ruhani, 4 günlük süre zarfında Fransa, İsviçre, Irak Cumhurbaşkanları ve Hindistan, Uganda, İspanya, Japonya, İngiltere ve Almanya Başbakanları ile görüşmelerde bulundu.

ABD yönetiminin İran heyetine uyguladığı sıkı kısıtlamalara rağmen ülke liderleri İran Cumhurbaşkanının ikametgahında kendisi ile görüşmeye geliyorlardı.

4 gün içinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ruhani ile iki kez görüştü ve Almanya Başbakanı Merkel ilk kez Ruhani ile görüşmelerde bulundu.

Amerika’nın savaşı gündeminden düşürmediği bir dönemde Ruhani, BM Genel Kurul konuşmasında Hürmüz Barış Planı ve Umut Koalisyonu önerisini sundu ve Fars Körfezi ülkeleri arasında diyalog ve görüşmelerin başlamasını istedi.

Ruhani, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde BM’nin 598 kararı doğrultusunda Umut Koalisyonunu desteklemesini istedi.

Ruhani, ziyaretinin son gününde düzenlediği basın toplantısı sonrası Amerika’yı terk etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012