Cumhurbaşkanı Ruhani, Uganda Başbakanı ile görüştü

74. BM Genel Kurul çalışması için New York’ta bulunan Ruhani, Uganda Başbakanı Ruhakana Rogonda ile görüştü.

Görüşmede taraflar iki ülke ilişkilerinin gelişmesi hakkında görüştü.

Ruhani bugün ayrıca Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile de görüşmede bulunmuştu.

Pazartesi gününden bu yana New York’ta bulunan Ruhani, ikili görüşmelerinin yanında bazı Amerikan medya kuruluşları ve Amerika’nın kanaat önderleri ile de görüşmelerde bulunmuştu.

Ruhani, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Hürmüz Boğazında Barış önerisini açıkladı.

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2012