Zarif, Katar ve Polonya Dışişleri Bakanları ile görüştü

74. BM Genel Kurul toplantısı için New York’t bulunan Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Mohammad Bin Abdülrahman Al-i Sani ile görüştü.

Zarif ve Sani görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zarif bugün ayrıca Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Guzaputowicz ile de bir araya geldi.

Zarif ve Guzaputowicz görüşmesinde ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Polonya, Amerika ile aynı politikalar paylaştığından Guzaputowicz’in Zarif ile görüşmesi Amerika’nın İran aleyhindeki politikalarında hezimete uğradığını ve İran mantığının Amerika müttefikleri için de kabul edilebilir ve saygıya layık olduğunu göstermektedir.

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2012