Zarif, BM Güvenlik Konseyinde Umut Koalisyonu Planı önerisini anlattı

74. BM Genel Kurul toplantısı için New York’t bulunan Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Başkanlığında düzenlenen BM Güvenlik Konseyinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı ile ilgili önerdiği planını detaylarını anlattı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Barış Planı önerisinin diyalog, güve yaratmak, denizcilik serbestliği, enerji güvenliği, saldırmazlık ve içişlerine karışmamak olduğunu bildirdi.

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2012