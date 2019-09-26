26 Eyl 2019 21:50
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News Code: 83492619
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Zarif, BM Güvenlik Konseyinde Umut Koalisyonu Planı önerisini anlattı

Zarif, BM Güvenlik Konseyinde Umut Koalisyonu Planı önerisini anlattı

New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, BM Güvenlik Konseyinde Umut Koalisyon planının detaylarını anlattı.

74. BM Genel Kurul toplantısı için New York’t bulunan Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Başkanlığında düzenlenen BM Güvenlik Konseyinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı ile ilgili önerdiği planını detaylarını anlattı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Barış Planı önerisinin diyalog, güve yaratmak, denizcilik serbestliği, enerji güvenliği, saldırmazlık ve içişlerine karışmamak olduğunu bildirdi.

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2012

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