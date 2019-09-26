Ruhani: Amerika ön şartı kaldırırsa müzakere imaknı vardır

4. BM Genel Kuru çalışması için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, düzenlediği basın toplantısında bu konuyu dile getirdi.

Ruhani, ‘’Biz ön şartları yanlış olarak görüyoruz ve İran halkına Washington’un azami baskısı olduğu şartlarda Amerika ile müzakerenin yapılmayacağını söylüyoruz.

Ruhani, ‘’Amerika’nın taahhütlerine geri dönmesi ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) gibi daha önce imzalamış anlaşmalara bağlı kalsın. ‘’ dedi.

**İtham edenler delil göstermeli

Ruhani, bir muhabirin İran’ın Arabistan petrol tesislerine saldırısı iddiasına karşın sorusuna, ‘’Yemen halkının kendini meşru savunma hakkına sahipler, tüm dünya Yemen güçlerinin İHA ve uzun menzilli füzeye sahip olduğunu biliyordur, diğerlerini itham edenler bu iddialarına delil göstermeliler. ‘’ dedi.

** Avrupa ülkeleri taahhütlerini yerine getirmeliler

Ruhani, Avrupa ülkelerinin KOEP ile ilgili tutumuna karşın, ‘’Avrupa ülkeleri bazı sözler verip, planlar ortaya attılar, onlar Merkez Bankası, SPV veya INSTEX vasıtası ile KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getireceklerini söylediler fakat bugüne kadar bu gerçekleşmemiştir.’’ dedi.

Ruhani, ‘’Biz 4 ay önce Avrupa’ya taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde İran’ın da KOEP çerçevesindeki taahhütlerini azaltacağını ilan ettik ve şu ana kadar taahhütlerimizi azaltmak için 3 adım attık.’’ dedi.

Ruhani, ‘’Umarın karşı tarafa verdiğimiz iki aylık süre sonuna kadar onların taahhütlerini yerine getirmelerini görelim aksi takdirde İran taahhütlerini azaltma yönündeki diğer adımlarını atacaktır. ‘’ ifadesini kulandı.

**Nükleer silah peşinde değiliz

Ruhani sözlerinin devamında, ‘’Biz nükleer silah peşinde değiliz. Bir baskı uygulamak peşinde değiliz, bir KOEP’i uygulamak istiyoruz ve umarım tüm taraflar KOEP çerçevesindeki tam taahhütlerini uygulamaya döner. Karşı taraf taahhütlerine geri dönerse biz de hemen taahhütlerimize geri döneriz. ‘’ dedi.

**İran-Arabistan esas sorunu Yemen savaşıdır

Ruhani, ‘’İran-Arabistan arasında özellikle Yemen savaşının bitirilmesi için görüşme imkanı var mıdır? ‘’ sorusuna karşın, ‘’ Biz Yemen savaşının bitmesine inanıyoruz, bu savaş kimsenin yararına değildir ve biz barışa doğru gitmeliyiz. Bizim Arabistan ile esas sorunumuz Yemen meselesinden dolayıdır. Yemen’de ateşkes olması durumunda bizim Arabistan ile sorunlarımız azalacaktır. ‘’ dedi.

** İngiliz gemisi serbest kalacaktır

Zarif, tevkif edilen İngiliz gemisi il ilgili de, konunun mahkemede son aşamada olduğunu ve yakın zamanda geminin serbest kalacağını tahmin ettiğini söyledi.

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2012