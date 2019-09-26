26 Eyl 2019 20:14
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News Code: 83492556
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Zarif: Şu ana kadar Amerika’dan tutukluların takası ile ilgili bir öneri gelmemiştir

Zarif: Şu ana kadar Amerika’dan tutukluların takası ile ilgili bir öneri gelmemiştir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, şu ana kadar Amerika’dan iki ülke arasında tutukluların takası için bir öneri almadıklarını söyledi.

Zarif, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Amerikalıların tutukluların takası için kendisine bir öneri sunmadıklarına ve istekte bulunmadıklarını söyledi.

Bazı batılı haber ajansları verdikleri kaynağı belirsiz haberlerde Amerikalı yetkilileri İran’a tutukluların bırakılması için müzakere önerisinde bulunduklarını bildirmişlerdi.

Zarif bir süre önce Amerikan yetkilerle tutukluların bırakılması için yazışmalar olduğunu ve Washington’un tutukluların mübadelesi konusuna tek taraflı baktığını söylemişti.

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2012

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