Zarif: Şu ana kadar Amerika’dan tutukluların takası ile ilgili bir öneri gelmemiştir

Zarif, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Amerikalıların tutukluların takası için kendisine bir öneri sunmadıklarına ve istekte bulunmadıklarını söyledi.

Bazı batılı haber ajansları verdikleri kaynağı belirsiz haberlerde Amerikalı yetkilileri İran’a tutukluların bırakılması için müzakere önerisinde bulunduklarını bildirmişlerdi.

Zarif bir süre önce Amerikan yetkilerle tutukluların bırakılması için yazışmalar olduğunu ve Washington’un tutukluların mübadelesi konusuna tek taraflı baktığını söylemişti.

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2012