Ayetullah Hamenei: Amerika ve Siyonist rejim hariç tüm ülkelerle müzakere yolu açıktır

Tahran’da Rehberlik Uzmanlar Meclisi üyeleri ile görüşen Ayetullah Hamenei, Avrupa ve Amerika’nın İran’ın devrimci sloganlarından ve oluşturduğu üçüncü yoldan korktuklarını ülke sorunlarının çaresinin devrimci yol ve sloganlara ısrar etmekte olduğunu söyledi.

İran karşısında düşmanlar Amerika ve Avrupa olduğunu ve bunun İran’ın haklılığının göstergesi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, İran’ın bazı konularda ilerlediğini ve bazı hususlarda sıçramalar yaptığını ve düşmanın bundan rahatsız olduğunu söyledi.

Amerika ve Siyonist rejim haricinde hiçbir ülke ile anlaşma ve müzakere yolunun kapalı olmadığını ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, buna rağmen İran ile düşmanlık bayraktarlığını yapan ülkelere ve onların başında Amerika ve birkaç Avrupa ülkesine güvenilmemesi gerektiğini zira onların açık şekilde İran ile düşmanlık yaptıklarını söyledi.

Avrupalıların İran ile düşmanlığının Amerika ile ilkesel farkı olmadığını ifade eden Ayetullah Hamenei, Avrupalıların aslında arabulucu olarak ortaya çıktıklarını ve uzun uzun konuştuklarını fakat sözlerinin tamamının boş olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi, nükleer anlaşma sonrası Avrupalıların tutumu ve vaatlerini yerine getirmemelerini hatırlatarak, Amerika’nın nükleer anlaşmadan çıkması sonrası ve yeniden ambargo uygulaması sonrası Avrupalıların vaatlerine rağmen aslında Amerika ambargolarına uyduklarına ve bir şey yapmadıklarını ve bundan sonra da yapmalarının zor göründüğünü söyledi.

Ayetullah Hamenei, ‘’Git geller ve anlaşma mesele değildir fakat bunlara umut bağlamamak lazım. ‘’ dedi.

Avrupalıların verdikleri 11 taahhüdün hiç birini yerine getirmediklerini ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’ Müzakere edenler Avrupalıların hiçbir taahhütlerine uymadıklarını ve bu onlara hiçbir konuda güvenmemek için en önemli delildir.’’ İfadesini kullandı.

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2012