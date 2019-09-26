Ruhani: Amerika’nın gayrı insani ambargoları İran’da birliği pekiştirmiştir

74. BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Ruhani, Amerikalı kanaat önderleri ile yaptığı görüşmede, Amerika’nın beklentilerinin aksine o ülke baskıları, tüm partiler ve grupların mevcut sorunların o ülkeden kaynaklandığını düşünmelerine sebep olduğunu söyledi.

Nükleer anlaşmanın ulaşılması en iyi anlaşma olduğunu ifade eden Ruhani, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) Amerika’nın anlaşmadan ayrılmasına rağmen İran’ın anlaşmaya sadık kalmasını teyit eden raporları İran’ın nükleer kurallardan ayrılmadığını göstermektedir.

Ruhani, ‘’İran KOEP’in ABD kongresi tarafından onaylanması ve tüm ambargoların kongre tarafından onaylanması ile NPT Ek protokolünü İslami Şura Meclisinde kanun olarak geçirmeye hazırdır. ‘’ dedi.

Ruhani, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını ve olmayacağını belirterek, İran’ın bölgede barış ve istikrar istediğini ve diğer ülkelerin de Hürmüz Barış Planı önerisine katılmasından memnuniyet duyacağını söyledi.

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2012