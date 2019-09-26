İran ve Suriye Savunma Bakanları görüştü

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi görüşmede İran’ın ilkesel politikasının bölge ülkeleri işbirliği ile bölgede barış ve kalıcı güvenliğin sağlanması olduğunu söyledi.

Ankara’da düzenlenen İran, Türkiye ve Rusya Liderler Zirvesine değinen Hatemi, bu zirvede Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğine vurgu yapıldığını söyledi.

Hatemi, Suriye’de sağlanan istikrarın memnuniyet verici olduğunu belirterek, Siyonist rejim İHA’larının Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ülkenin savunma sisteminin düzelmesinin göstergesi olduğunu söyledi.

İki bakan görüşmede bölgede barış, istikrar ve güvenliğin güçlenmesi için savunma işbirliğinin artmasına vurgu yaptılar.

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2012