Ruhani: Amerika’nın İran baskıları ve ambargolarının hedefi hastalar, çocuklar ve tim İran halkıdır

74. BM Genel Kurul Çalışmaları için New York’ta bulunan Ruhani, ABC News Kanalına yaptığı açıklamada, bölgede daha kötü bir durum gidildiğini ve bunun çözüm yolunun da gerginliğin kökünün kurutulması olduğunu söyledi.

Yemen’in 5 seneden beri bombalamaların devam ettiğini ve tüm halkın hayatının yok olduğunu ifade eden Ruhani, Yemen halkının kızgın olduğunu ve o ülke silahlı kuvvetlerinin de son 6 ayda önemli ilerlemeler sağladığını ve herkesi hayrete düşürdüğünü belirterek, gerginliğin artmasının öne geçme yolunun bölgede barış ve güvenliğin güçlenmesi için çalışmak olduğunu.

Yemen savaşının sonlanması ve İran aleyhindeki baskıları durdurulması gerektiğini vurgulayan Ruhani, Amerika’nın bölgeye yığdığı tüm teçhizatlara rağmen Arabistan’ı hedef alan füzeyi imha edemesinin utanç kaynağı olduğunu ifade eden Ruhani, Yemen savaşının durdurulmaması halinde Yemenlilerin saldırılarının şiddetleneceğini söyledi.

Amerika’nın İran ambargosusun ekonomik terörizm olduğunu ifade eden Ruhani, bunun devam edemeyeceğini zira etkilerinin tehlikeli ve yıkıcı olacağını söyledi.

Ambargoları süresinin uzaması ile İran halkının Amerika’dan nefretinin artacağını ve halkın kenetleneceğini ifade eden Ruhani, İran ekonomisinin kendini ambargolarla adapte ettiğini ve son üç ayda ekonomik gelişmenin olumlu yöne çevrildiğini söyledi.

İran için önemli olan meselenin bölge ve dünyanın meselelerinin çözümü olduğunu ifade eden Ruhani, sırf görüşme veya telefon konuşması ile sorunların çözülmeyeceğini Amerika ile esas sorunun güven sorunu olduğunu ve bunun başlangıcı için de Amerika’nın ayakla altına aldığı nükleer anlaşmaya dönerek İran aleyhindeki ambargoları bitirmesi olacağını söyledi.

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2012