Urumiye’de 8600 kg uyuşturucu ele geçirildi

Urumiye Kolluk Kuvvetleri Komutanı Eyyub Süleymani yaptığı açıklamada ele geçirilen uyuşturucu maddenin 3500 kilosunun morfin ve 5100 kilosunun esrar olduğunu söyledi.

Çökertilen uyuşturucu şebekesinden 130 silah bulunduğunu ifade eden Süleymani şebeke üyesi 9 kaçakçının tutuklandığını ve uyuşturucu naklinde kullanılan 9 araca da el konulduğunu söyledi.

Süleymani kaçakçıların mal varlıklarının da adli merciler emri ile tevkif edildiğini söyledi.

Süleymani sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Zehir ve ölüm tüccarlarıyla mücadelenin güçlendirilmesi gündemimizde ve dünya genelinde ele geçirilen uyuşturucunun yüzde 75'i İran'da ele geçirilmektedir.'

İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri şimdiye kadar uyuşturucu ile mücadele alanında 4 binden fazla şehit vermiştir.

Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012