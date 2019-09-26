Erdoğan: Arabistan Petrol tesislerindeki saldırıda İran’ı suçlamak doğru değildir

New York’ta BM Genel Kurul çalışmalarına katılan Erdoğan, Fox Televizyonuna yaptığı açıklamada bu sözleri beyan etti.

Erdoğan, "Sizce İran, Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerine saldırının sorumlusu mu?" yönündeki soruya karşılık, "Burada İran'ı suçlamayı doğru bulmuyorum. Çok açık, net. Burada her şeyin özellikle Yemen bölgesinden bu tür bir taarruzun olduğu çok açık net, herkes tarafından söyleniyor. Burada İran'a açık, net fatura kesmeyi doğru bulmuyorum çünkü belgeler, bu noktadaki deliller bunu tevsik etmiyor." yanıtını verdi.

Erdoğan, ABD’nin ambargoları ile ilgili olarak, "Güçlünün haklı olduğu bir dünya olmaması lazım. Bugün Sayın Trump'ı dinlerken bunu anlamak istedim. 'Ben güçlüyüm öyleyse haklıyım' olmaz. Haklının güçlü olduğu bir dünyayı tanımak, anlamak ve yaşamak istiyorum. Eğer bu yoksa insanlığın geleceği adil düzenler üzerine kurulmamış olur. Adalet üzere, hak, hakikat üzere kurulu bir dünyayı yaşamamız lazım. Ama 'ben güçlü olduğuma göre haklıyım' der de böyle yürümeye devam edersek bu bizim için hiçbir zaman hayra alamet olmayacaktır. ‘’ dedi.

Erdoğan,’’ Bu konuda yaptırımlar vesaire bunlar yeni şeyler değil, bunlar alışılmış, aşılmış şeyler. Nereye kadar yaptırımlar, nereye kadar bununla gideceğiz. Hepimiz bugün varız, yakın yokuz. Bence yaşanabilir bir dünyayı beraber kurmak istiyorsak bunu barış için, barış üzerine kurmamız lazım. Nitekim benim BM'de bugün yaptığım konuşmanın son mısralarında, son bitiriş bölümlerinde de bunları özellikle vurguladım çünkü biz İran ile komşuyuz. Yaptırımların çözüm olmadığını da gördük." İfadesini kulandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012