Musevi: Ruhani’nin Trump ile görüşmeme kararı akıllıca

İran Televizyonuna açıklamada bulunan Musevi, ‘’Herkes siyasi ve stratejik açıdan İran üzerinde azami baskı olduğu ve 83 milyon İran vatandaşının hakları ekonomik terörizmle çiğnendiği bir dönemde değil müzakere terörist Amerika rejimi liderleri ile sade bir görüşmenin bile olmaması yönünde hemfikirdir. ‘’ dedi.

İran’ın göstermelik diplomasi peşinde olmadığını ve bu kararın güçten kaynaklı olduğunu ifade eden Musevi, ‘’Bizim stratejimiz, azami baskı karşısında azami direniştir’’ dedi.

Musevi, ‘’İran işbirliği ve diyalog ülkesi olduğunu göstermiştir, bizim müzakereden korkumuz yoktur ve her zaman bölge ve dünyada barış ve istikrar istemişizdir.’’ İfadesini kullandı.

İran’ın önerilerini ortaya koyduğunu ifade eden Musevi, İran’ın göstermelik diplomasiye ihtiyacı olmadığını ve Amerikalıların hatalarını itiraf edip telafi etmeleri durumunda onlar için de yol gösterildiğini söyledi.

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2012