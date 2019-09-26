Zarif, bölge ülkelerinden Hürmüz Barış Planına Katılmalarını istedi

BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen ‘’Bölgesel Kurumlarla BM İşbirliği’’ adlı toplantıda konuşan Zarif, Rusya’nın Fars Körfezinde Güvenlik önerisinin önemine değinerek Hürmüz Barış Planının tüm bölge ülkelerinin barış, istikrar ve ilerlemeyi garantilemeleri gerçeğine dayandığını ve bu ülkelerin uluslararası camia ile denizciliğin serbestliği ve enerji nakil konusunda ortak menfaatleri olduğu gerçeğine dayandığını söyledi.

Bu bölgesel çabaların savaşı, şiddeti, radikalizmi, terörizmi ve gerginlikleri önlemek için önemli olduğunu ifade eden Zarif, ‘’Hürmüz Barış Planının hedefi, birliğin artması, karşılıklı anlayış, bölge ülkeleri arasında dostane ilişkiler ve işbirliğinin artması ile toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlıklarının garantilenmesi, terörizm, radikalizm ve gerginliklerin yok edilmesinde işbirliği ve enerji güvenliği ile denizciliğin serbestliği ve petrol akışının sağlanmasıdır.’’ dedi.

Terörizmle mücadelede bölgesel işbirliğinin gerekli olduğunu ifade eden Zarif, bu bağlamda bölgesel örgütlerin rolünün değerli olduğunu ve bu temelde BM ve Bölgesel Kurumların terörizm karşıtı tehditlerle mücadelede işbirliğinin önem taşıdığını söyledi.

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2012