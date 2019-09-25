Ruhani, BM Genel Sekreteri ile görüştü

74. BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Ruhani, 3. gün çalışmalarına BM Genel Kurulunda konuşmasını yaptı.

Ruhani daha sonra İrlanda Cumhurbaşkanı ile görüştü ve daha sonra Guterres ile görüştü.

Ruhani ve Guterres, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), Fars Körfezindeki gerginlikler, Hürmüz Boğazı Barış Planı önerisi ve Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik terörizmi hususlarında görüştüler.

İran daha önce BM Genel Sekreterine bir mektup göndererek BM 598 nolu karar çerçevesinde bölgesel görüşmeler hususunda önayak olmasını istemişti.

Ruhani daha önce Fransa ve İsviçre Cumhurbaşkanları, Pakistan, İngiltere, Almanya, İspanya ve İsveç Başbakanları ile görüşmelerde bulunmuştu.

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2012