25 Eyl 2019 22:48
Journalist ID: 1942
News Code: 83491498
0 Persons

Ruhani, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Ruhani, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı asan Ruhani, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

74. BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Ruhani, 3. gün çalışmalarına BM Genel Kurulunda konuşmasını yaptı.

Ruhani daha sonra İrlanda Cumhurbaşkanı ile görüştü ve daha sonra Guterres ile görüştü.

Ruhani ve Guterres, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), Fars Körfezindeki gerginlikler, Hürmüz Boğazı Barış Planı önerisi ve Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik terörizmi hususlarında görüştüler.

İran daha önce BM Genel Sekreterine bir mektup göndererek BM 598 nolu karar çerçevesinde bölgesel görüşmeler hususunda önayak olmasını istemişti.

Ruhani daha önce Fransa ve İsviçre Cumhurbaşkanları, Pakistan, İngiltere, Almanya, İspanya ve İsveç Başbakanları ile görüşmelerde bulunmuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 12 =