Ruhani: Komşularımızı ‘’Umut Koalisyonu’’ ve ‘’Hürmüz Boğazında Barış’’ önerisine katılmaya davet ediyorum

‘’Umut Koalisyonun hedefi, Hürmüz Boğazında yer alan tüm ülkelerin barış, istikrar ve refahının artması, karşılıklı anlayış, barışçıl ve dostane ilişkilerdir’’ diyen Ruhani, ‘’Bu öneri bölgeden ve bölgeye enerji güvenliğinin sağlanması, denizciliğin serbestisi, serbestçe petrol ve diğer enerji kaynaklarının taşıması ve bunların ötesini kapsamaktadır.’’ Ddi.

Ruhani, ‘’Umut Koalisyonu karşılıklı saygı, karşılıklı menfaatler, eşit konum, diyalog ve işbirliği, toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını saygı, uluslararası sınırlara saygı, tüm ihtilafların barışçıl çözümü ve her şeyden önemlisi temel ilkeler olan saldırmazlık ve iç işlerine müdahaleden kaçınma temellerine oturmaktadır. ‘’ dedi.

**Yabancı koalisyonlar bölgede gerginliği arttırır

Ruhani sözlerinin devamında , ‘’Bölgede yabancı güçlerin ekseninde ve liderliğinde her hangi bir koalisyon oluşması bölgenin iç işlerine müdahale anlamı taşımaktadır. Bunlar gerginliğin artmasına ve durumun daha karmaşık hale gelmesine sebep olmakta ve bölgenin barış, istikrar ve güvenliğini tehdit etmektedir.’’ dedi.

**Bölge güvenliği Amerikan askerlerinin çıkması ile temin edilir

Ruhani sözlerinin devamında bölge güvenliğinin Amerikan askerlerinin silahları ve mücadelesi ile değil onların bölgeden çıkması ile temin edileceğini söyledi.

Ruhani, ‘’Amerika 18 sene sonra terörist uygulamaları azaltamadı fakat İran İslam Cumhuriyeti IŞİD fitnesini komşu devletler ve milletler yardımıyla sonlandırdı. ‘’ ifadesini kullandı.

Ruhani, İran komşularına hitaben, İran’ın komşularının barış, güvenlik ve bağımsızlığının İran’ın barış, güvenlik ve bağımsızlığı anlamına gelmektedir.

Ruhani, ‘’Amerika bizim komşumuz değildir, İran sizin komşunuzdur, bize öğretilen önce komşu sonra evin içi, zor günlerde biz ve siz yalnız kalacağız. Bir birlikte komşuyuz Amerika ile değil. ‘’ dedi.

** Amerika müzakere yolunu açmak için ambargoları durdursun

Ruhani, Amerika’nın ambargo ve baskı altında İran ile müzakere istemesine değinerek, ‘’Ben İran halkı tarafından bizim ambargo altında müzakere istemine yanıtımızın hayır olduğunu ilan ediyorum. İran devleti ve millet 1.5 yıldan beri en zor ambargolar karşısında direnmiştir ve hiç bir zaman yoksulluk, baskı ve ambargo silahı ile İran’ı teslim alarak müzakereye mecbur bırakmak isteyen düşmanla müzakere etmeyecektir. ‘’ dedi.

Ruhani daha sonra Trump yönetimine hitaben, ‘’Eğer evet yanıtı istiyorsanız ambargoaları durdurunuz o zaman diyalog yolu açılacaktır. ‘’ dedi.

** Ortadoğu bölgesinde en büyük kurban Filistin’dir

Cumhurbaşkanı Ruhani, Ortadoğu meselesi ile ilgili, ‘’Ortadoğu bölgesi savaş, tecavüz, işgal, mezhebi taassuplar ve radikalizm ateşinde yanmaktadır ve burada en büyük kurban Mazlum Filistin milletidir. Filistin’de arazilerin gasbı, cinayet ve ayrımcılık hala devam etmektedir. ‘’ dedi.

** Müzakere masasına dönelim

Ruhani, ‘’Bölge büyük tehlike ve tehditle karşı karşıyadır. Biz yabancıların tahriklerini tahammül etmeyiz ve topraklarımıza ve güvenliğimize yapılacak saldırıları kesin yanıt veririz fakat bizim alternatif ve istediğimiz yol, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı ülkelerinde ortak menfaati olan tüm milletlerle birlikteliktir. ‘’ dedi.

İran Cumhurbaşkanı sözlerinin sonunda, ‘’İran mesajı şudur, gelin savaş ve şiddete yatırım yapmak yerine daha iyi bir gelecek umuduna yatırım yapalım. Adalete geri dönelim, barışa, kanuna, ahde vefaya ve müzakere masasına geri dönelim. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012