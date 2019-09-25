25 Eyl 2019 15:32
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İran Merkez Bankası Başkanı:

Dolar, İran'ın Rusya ve Türkiye ile yaptığı finansal işlemlerden çıkarıldı

Dolar, İran'ın Rusya ve Türkiye ile yaptığı finansal işlemlerden çıkarıldı

Tahran, İRNA- İran Merkez Bankası Başkanı, 'Şimdi Rusya ile yapılan tüm ödemeler, iki ülkenin ulusal para birimleri ile gerçekleştiriliyor. Türkiye ile ticaretin yaklaşık % 30-40'ı da ulusal para birimi ile, geri kalan kısım da Avro ile yapılmaktadır’ ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, “Şimdi bu ülkelerle dolar ile ticari iş birliği yapmıyoruz. Avro'yu gerçekten bir kaldıraç olarak görüyoruz, bu nedenle iki ülkenin ulusal para birimi dalgalanırsa, karşı taraf zarar görmeyecektir” dedi.

’Bu, doların kademeli olarak ticaretin dışında kalmasına neden olacak ve şimdi birçok ülke, ABD'nin ticareti kontrol etmemesi için ulusal para biriminde işlem yapmaya hazırdır' diyen Himmeti, ‘Şimdi Rusya ile yapılan tüm ödemeler iki ülkenin ulusal para birimlerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye ile ticaretin yaklaşık% 30-40'ı ulusal para biriminde ve geri kalanı da Euro cinsinden yapılıyor’ diye belirtti.

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