Stena İmpero petrol tankerinin tevkifinin kaldırılması sürecinde sona gelindi

Twitter hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli takibi ve Yargı Erki ile Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun değerli iş birliği sayesinde İngiliz Stena İmpero petrol gemsinin tevkifinin kaldırılması sürecinde sona gelindi' ifadesini kullandı.

Geminin bazı kural çiğnemeleri ve çevreye verdiği zarar nedeniyle aleyhinde açılan davanın hala geçerliliğini koruduğuna değinen Musevi, 'Geminin sahibi ile kaptanı, bu hususta mahkeme kararını kabul etmeye dair yazılı taahhütte bulunmuşlardır' değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Stena İmpero petrol gemisine 19 Temmuz günü çevre kirliliği yaptığı gerekçesiyle İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun talebi doğrultusunda yargının verdiği karar ile Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından el konmuştu.

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