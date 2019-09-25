İran filmi Meacristan festivalinin özel ödülünü kazandı

İranlı yönetmen Ali Cabir Ensari’nin yönettiği ‘ Tahran, Aşk Şehri’ isimli film, Mecaristan festivalinden özel ödül aldı.

13-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Mecaristan CineFest Film Festivali'nin başkanlığını Kanadalı yönetmen Dins Kote üstelendi.

‘ Tahran, Aşk Şehri’ daha önce de Uluslararası Bulgaristan Sofya Film Festivali ile Çin'de düzenlenen Pekin Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

‘Tahran, Aşk Şehri’nin hikayesi şöyledir:

Üç karakter hakkında acı romantik mizahdır.Tahran yaygarasına rağmen kendini yanlız hisseden ve bu yalnızlığı doldurma sürecinde, kendilerini daha iyi anlarlar. Bu üç karakterin hikayeleri paralel olarak hareket ederler. Sonunda Mina, Vahid ve Hisam yanlız ama kararlı ve daha derin anlayışlarıyla Tahran’da yollarına devem ederler.

Furüğ Kocabeyli, Mehdi Saki, Emirhisam Bahtiyari ve Behnaz Caferi bu filmde rol oynadı.