İranlı görme engelli judocu Özbekistan Grand Perry Şampiyonası şampiyonu oldu

Özbekistan'da düzenlenen Görme Eneglliler Judo Grand Perry Şampiyonası'nda ağır sıklette yarışan judocumuz Muhammedrıza Hayrullahzade, Türk, İngiliz ve Gürcü judocuları yenerek, altın madalya elde etti.

Öte yandan diğer judocumuz Vahid Nuri de 90 kg'de Güney Kore, Özbekisyan ve Fransa'dan rakipleri ile mücadelelerde zafer kazanarak finale yükseldi. Nuriz finalde Gürcü sporcuyu yenmesi durumunda altın madalya kazanacak.

Özbekistan'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Grand Perry Şampiyonası'na İran güçlü sporcularla katılmıştır.

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