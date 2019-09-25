25 Eyl 2019 11:25
Journalist ID: 2391
News Code: 83490291
0 Persons

İranlı görme engelli judocu Özbekistan Grand Perry Şampiyonası şampiyonu oldu

İranlı görme engelli judocu Özbekistan Grand Perry Şampiyonası şampiyonu oldu

Tahran, IRNA- İranlı görme engelli judocu, tüm rakiplerini geride bırakarak, Özbekistan'da düzenlenen Judo Grand Perry Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Özbekistan'da düzenlenen Görme Eneglliler Judo Grand Perry Şampiyonası'nda ağır sıklette yarışan judocumuz Muhammedrıza Hayrullahzade, Türk, İngiliz ve Gürcü judocuları yenerek, altın madalya elde etti.

Öte yandan diğer judocumuz Vahid Nuri de 90 kg'de Güney Kore, Özbekisyan ve Fransa'dan rakipleri ile mücadelelerde zafer kazanarak finale yükseldi. Nuriz finalde Gürcü sporcuyu yenmesi durumunda altın madalya kazanacak.

Özbekistan'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Grand Perry Şampiyonası'na İran güçlü sporcularla katılmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 6 =