İran filmi, Figueira da Foz Film Festivali'nin 2 ödülünü kazandı

Figueira da Foz Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve en iyi film ödüllerini alan Termit, İran ve Ermesnistan'da 2 mevsimde çekildi.

Meryem Mukkadem ve Behtaş Senayi, Termit filminin başrollerini paylaştı.

Termit'in hikayesi şöyledir:

Tara çocukluğunda annesini ve erkek kardeşini evinin yakınındaki denizde kaybetti. Geçmişiyle yüzleşmekten korktuğu için asla evine dönmedi. Yıllarca babasının evini satmak için kocasıyla İran'ın kuzeyine gitti. Yolculukta birşeyler olduğu için yaşam biçimleri değişti.

Film daha önce 27 Sirbistan Nisville Festivalinin ana yarışma bölümünde yer aldı.

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