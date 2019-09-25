Yılsonuna kadar Tahran-İstanbul tren seferleri başlayacak

Tahran-Ankara ve Tahran-Van tren seferlerinin başlayarak haftada 250 yolcuyu İran'dan Türkiye'ye taşımaya başlamalarının ardından, İran demiryollarının hedefi Tahran-İstanbul tren seferlerini başlatmaktır.

Yapılan incelemelere göre Tahran-İstanbul tren seferlerine halkın rağbeti çok yüksek seviyede olacaktır. Dolayısıyla bu hattın faaliyete başlaması bu projenin Türk yatrımcısı için iyi ekonomik avatanjlar sunacak.

İran Demiryolları Şirketi Genel Müdürü Sair Resul İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları olarak İran-Türkiye demiryolları hatlarını birbirine daha güçlü şekilde bağlamayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Türkiye'nin teknik konusunda bir sonuca vardığı an Tahran-İstanbul tren seferlerinin başlayacağına değinen Resuli, 'Umarız yılsonuna kadar bu hat seferleri başlar ve yolcuların hizmetine sunulur' dşye ekledi.

Tahran-İstanbul demiryolu hattında Tahran'dan yolcuların Tebriz'e, oradan Tatvan'a, ardından Ankara'ya ve Ankara'dan İstanul'a gitmesi planlanmıştır.

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