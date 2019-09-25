İran, Suriye krizinin siyasi olarak çözülmesi konusunda kararlılığını sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'la bir araya geldi.

Haci bu görüşmede yaptığı açıklamada, Astana garantörü üç ülkenin Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulması ile ilgili çalışmalarına işaret ederek, bu komitenin nihaileşmesini Suriye halkı ve hükümetine tebrik etti.

Haci ayrıca İran-Türkiye-Rusya 5. Üçlü Zirvesi'ne değinerek, İran'ın bu krizin siyasi olarak çözümü için kararlı olduğunu aktardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Şam'ın Tahran ve Moskova ile koordineli olarak çalıştığını ve terör destekçilerinin çıkardıkları tüm sorunlara rağmen Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasının başarılı iş birliğinin bir örneği olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Haci, Şam'da Esad'ın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve diğer üst düzey yetkililerle görüşerek, ikili, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulundu.

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