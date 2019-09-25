İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili ortak bildiri yayınladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu ortak bildiride Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü ile ilgili taahhütlerine bir kez daha vurgu yaptı.

Ortak bildiride şu ifadeler kullanıldı:

'Astana süreci garantörleri olarak İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, New York'ta BM 74. Genel Kurulu toplantısı sırasında bir toplantı gerçekleştirdi.

Üç ülke dışişleri bakanı, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısının Cenevre'de yapılması hakkında mutabakat vardı. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi 2254 sayılı kararı doğrultusundadır.'

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