25 Eyl 2019 10:06
Journalist ID: 2391
News Code: 83490115
0 Persons

İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili ortak bildiri yayınladı

İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili ortak bildiri yayınladı

Tahran, IRNA- Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanları yayınladıkları ortak bildiride, Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısının düzenlenmesi konusunda uzlaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu ortak bildiride Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü ile ilgili taahhütlerine bir kez daha vurgu yaptı.

Ortak bildiride şu ifadeler kullanıldı:

'Astana süreci garantörleri olarak İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, New York'ta BM 74. Genel Kurulu toplantısı sırasında bir toplantı gerçekleştirdi.

Üç ülke dışişleri bakanı, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısının Cenevre'de yapılması hakkında mutabakat vardı. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi 2254 sayılı kararı doğrultusundadır.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 12 =