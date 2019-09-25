İranlı halterci Tayland 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nın bronz madalyasını kazandı

Musevi, koparma denemesinde 168 kg halteri kaldıarark 9. sırada yer aldı.

Haltercimiz silkme denemsinde 206 ve 214 kg halteri kaldırmayı başardı ve bonz madalya elde etti.

Musevi’nin Çinli rakibi koparma denemsinde 230 kg halteri kaldırarak altın madalya kazandı.

İran Milli Halter Takımı şimdiye kadar 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

Daha önce haltercilerimiz Hafiz Kaşkayi 55 kg’de silkme denemesinde gümüş, Ali Miri ise koparma denemesinde 202 kg ve silkme denemesinde 207 kg halteri kaldırarak gümüş madalya kazandılar.

Dünya Halter Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme maçlarından biridir.

2019 Dünya Halter Şampiyonası 734 spocunun katılımıyla kadınlar ve erkekler dalında 27 Eylül'e kadar Tayland’ın Pattaya şehrinde devam edecek.

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