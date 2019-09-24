Ruhani, İngiltere Başbakanı ile görüştü

74. BM Genel Kurul çalışmaları için Nw York’ta bulunan Ruhani, İngiltere Başbakanı ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ve Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) son durumu da Masaya yatırıldı.

İkili görüşme öncesi İran Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı tesadüfen bir araya gelerek bir kaç dakika sohbet etti.

Ruhani şu ana kadar İsveç, İspanya, Almanya, Japonya ve Pakistan Başbakanları ve İsviçre ile Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

Ruhani görüşmelerde Hürmüz Barış Planı adını verdiği bölgede barışın sağlanması için önerisini de anlatmaktadır.

Ruhani ayrıca Amerika medya temsilcileri ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani Çarşamba günü BM Genel Kurulunda yapacağı konuşmada Hürmüz Barış Planı önerisini sunacaktır.

Ruhani, New York’a geldiğinde Havaalanında yaptığı açıklamada, ‘’Umarım bölgenin geçirdiği hassas şartlarda bölge millerlerinin mesajı olan Fars Körfezi ve Ortadoğu’da barış ve müdahalelere son verme mesajını tüm dünyaya ulaştırabiliriz. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012