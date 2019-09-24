Ruhani, KOEP’e taraf ülkelerin anlaşmanın korunması yönündeki sorumluluklarına vurgu yaptı

BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’ta bulunan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede Almanya’nın her zaman İran için çok önemli bir ortak olduğunu belirterek iki ülke arasındaki geleneksel ilişkilerin devamına vurgu yaptı.

Ruhani, KOEP’e taraf ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmelerini isteyerek, İran aleyhine 3 Avrupa ülkesi tarafından yayınlanan bildirinin temelsiz itham olduğunu belirtti.

Merkel’de KOEP’e desteğini yineleyerek, bu önemli uluslararası anlaşmaya saygı duyulmasını ve ambargoların ortadan kalkmasını istedi ve ülkesi ile diğer Avrupa ülkelerinin Avrupa Özel Mali Mekanizmasının (INSTEX) operasyonel hale getirmesinde azimli olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından önerilen Hürmüz Barış Planına değinen Merkel ilgi ile bu planı inceleyeceklerini ve bölgede gerginlikleri azaltacak her hangi plana destek verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani Çarşamba günü BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Hürmüz Barış Planı önerisini sunacaktır.

Ruhani, New York’a geldiğinde Havaalanında yaptığı açıklamada, ‘’Umarım bölgenin geçirdiği hassas şartlarda bölge millerlerinin mesajı olan Fars Körfezi ve Ortadoğu’da barış ve müdahalelere son verme mesajını tüm dünyaya ulaştırabiliriz. ‘’ dedi.

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2012