İsveç Başbakanı İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

74. BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’ta bulunan Ruhani, Löven ile ikili ilişkiler ve uluslararası konularda istişarelerde bulundu.

Dün New York’a gelen Ruhani şu ana kadar İspanya, Almanya, Japonya ve Pakistan Başbakanları ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

Ruhani görüşmelerde Hürmüz Barış Planı adını verdiği bölgede barışın sağlanması için önerisini anlatmaktadır.

Ruhani ayrıca Amerika medya temsilcileri ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani Çarşamba günü BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Hürmüz Barış Planı önerisini sunacaktır.

Ruhani, New York’a geldiğinde Havaalanında yaptığı açıklamada, ‘’Umarım bölgenin geçirdiği hassas şartlarda bölge millerlerinin mesajı olan Fars Körfezi ve Ortadoğu’da barış ve müdahalelere son verme mesajını tüm dünyaya ulaştırabiliriz. ‘’ dedi.

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2012