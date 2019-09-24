İspanya Başbakanı İran halkının tek taraflı ambargolardan dolayı çektiği acılardan dolayı üzgün olduğunu belirtti

BM Genel Kurul Çalışmaları için New York’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Sanchez, ülkesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) verdiği desteği belirterek, İran ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Hürmüz Boğazında Barış için önerdiği koalisyona işaretle, ‘’Biz size barış adamı olarak tanıyoruz ve umarım bu öneriler bölgedeki gerginliklerin azaltılmasına yardımcı olur. ‘’ dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani de görüşmede, iki ülkenin geniş kapasitelerine değinerek ikili ilişkilerin güçlenmesi için daha fazla çaba jarcanmasını istedi.

ABD’nin zorba politikalarının uzun dönemde yok olacağını fakat İran-İspanya gibi eski ve tarihi ilişkilere sahip ülkelerin ilişkilerinin devam edeceğini ifade eden Ruhani, iki ülkenin bilim, teknoloji ve üniversiteler arası ilişkilerinin gelişmesi gereğine vurgu yaptı.

Taraflar görüşmede ilişkilerin tüm alanlarda özellikle teknoloji ve turizm alanlarında üzerinde durarak, Amerika’nın İran aleyhindeki tek taraflı ambargosuna karşı olduklarını belirttiler.

Cumhurbaşkanı Ruhani Çarşamba günü BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Hürmüz Barış Planı önerisini sunacaktır.

Ruhani, New York’a geldiğinde Havaalanında yaptığı açıklamada, ‘’Umarım bölgenin geçirdiği hassas şartlarda bölge millerlerinin mesajı olan Fars Körfezi ve Ortadoğu’da barış ve müdahalelere son verme mesajını tüm dünyaya ulaştırabiliriz. ‘’ dedi.

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2012