İsviçre başkanı Ruhani ile ikili ilişkiler hakkında görüştü

İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutladıklarını ifade eden Mauer, ülkesinin son 40 yılda İran’ın Menfaatlerini Koruma görevini üstlendiğini söyldi.

Ruhani de İsviçre’nin İran için her zaman kültür ve bilim ülkesi olarak görüldüğünü belirterek, bölgenin zorr şartları ve Amerika’nın ambargo sorunu döneminde iki ülke yararına olacak tarafların iyi ilişkilerine şahit olunmayı arzu ettiklerini söyledi.

Dün New York’a gelen Ruhani şu ana kadar İspanya, Almanya, Japonya ve Pakistan Başbakanları ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

Ruhani görüşmelerde Hürmüz Barış Planı adını verdiği bölgede barışın sağlanması için önerisini anlatmaktadır.

Ruhani bugün ayrıca Amerika medya temsilcileri ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani Çarşamba günü BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Hürmüz Barış Planı önerisini sunacaktır.

Ruhani, New York’a geldiğinde Havaalanında yaptığı açıklamada, ‘’Umarım bölgenin geçirdiği hassas şartlarda bölge millerlerinin mesajı olan Fars Körfezi ve Ortadoğu’da barış ve müdahalelere son verme mesajını tüm dünyaya ulaştırabiliriz. ‘’ dedi.

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2012