Zarif: 3 Avrupa ülkesinin İran’ı itham etmesi AB’nin tutumu değildir

IRNA’ya açıklamada bulunan Zarif, bölgesel gelişmeler ve Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) Bayan Mogherini ile görüşmesinin diğer eksenleri olduğunu söyledi.

Zarif, ‘’Baya Mogherini ile Çarşamba günü düzenlenecek KOEP Komisyonu hakkında görüştük ayrıca Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmesi hususunda görüştük. ‘’ dedi.

İran ve KOEP’e taraf ülkeleri Bakanlar düzeyinde yarın New York’ta düzenlenecektir.

Zarif, BM Genel Kuruluna katılmak için New York’ta bulunmaktadır.

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2012