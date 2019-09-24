Ruhani, İspanya Başbakanı ile görüştü

73. BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Ruhani, Sanchez ile iki ülke ilişkilerinin gelişmesi ve bölgesel konularında görüştü.

Dün New York’a gelen Ruhani şu ana kadar Almanya, Japonya ve Pakistan Başbakanları ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

Ruhani görüşmelerde Hürmüz Barış Planı adını verdiği bölgede barışın sağlanması için önerisini anlatmaktadır.

Ruhani bugün ayrıca Amerika medya temsilcileri ile de görüştü.

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2012