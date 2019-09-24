24 Eyl 2019 20:45
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Ruhani, İspanya Başbakanı ile görüştü

Ruhani, İspanya Başbakanı ile görüştü

New York, IRNA- BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

73. BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Ruhani, Sanchez ile iki ülke ilişkilerinin gelişmesi ve bölgesel konularında görüştü.

Dün New York’a gelen Ruhani şu ana kadar Almanya, Japonya ve Pakistan Başbakanları ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

Ruhani görüşmelerde Hürmüz Barış Planı adını verdiği bölgede barışın sağlanması için önerisini anlatmaktadır.

Ruhani bugün ayrıca Amerika medya temsilcileri ile de görüştü.

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2012

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