24 Eyl 2019 20:20
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Ruhani ve Merkel görüştü

Ruhani ve Merkel görüştü

New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York’ta Almanya Başbakanı Angele Merkel ile görüştü.

BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Ruhani, Başbakan Merkel ile görüştü.

Bu Merkel ve Ruhani’nin ilk görüşmesidir ve taraflar görüşmede iki ülke işbirliğinin artması, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) korunması ve bölgedeki gerginliklerin azaltılması hakkında görüştüler.

Dün New York’a gelen Ruhani şu ana kadar Japonya ve Pakistan Başbakaları ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

Ruhani görüşmelerde Hürmüz Barış Planı adını verdiği bölgede barışın sağlanması için önerisini anlatmaktadır.

Ruhani bugün ayrıca Amerika medya temsilcileri ile de görüştü.

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