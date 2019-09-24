Ruhani ve Merkel görüştü

BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Ruhani, Başbakan Merkel ile görüştü.

Bu Merkel ve Ruhani’nin ilk görüşmesidir ve taraflar görüşmede iki ülke işbirliğinin artması, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) korunması ve bölgedeki gerginliklerin azaltılması hakkında görüştüler.

Dün New York’a gelen Ruhani şu ana kadar Japonya ve Pakistan Başbakaları ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

Ruhani görüşmelerde Hürmüz Barış Planı adını verdiği bölgede barışın sağlanması için önerisini anlatmaktadır.

Ruhani bugün ayrıca Amerika medya temsilcileri ile de görüştü.

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2012