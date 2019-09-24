Ruhani, Abe’nin KOEP’I koruma yönündeki çabasını takdir etti

Dün New York’a gelen Ruhani bugün Abe ile yaptığı görüşmede, Japon Başbakanının son zamanlarda Tahran’a yaptığı görüşmeye işaretle bu ziyaretteki anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Japonya devletinin Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) korunması için harcadığı çabaya takdir eden Ruhani, ikili ilişkilerin korunup geliştirmesine vurgu yaptı.

Abe de görüşmede ülkesinin KOEP’e desteğinin devam edeceğini belirterek, Tokyo’nun İran’ın tarihi dostu olduğunu ve bölgesel gerginliklerin azaltılması için tüm çabasını harcayacağı bildirdi.

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2012