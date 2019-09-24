24 Eyl 2019 20:15
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Ruhani, Abe’nin KOEP’I koruma yönündeki çabasını takdir etti

Ruhani, Abe’nin KOEP’I koruma yönündeki çabasını takdir etti

Tahran, IRAN- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planının korunması yönündeki çabasını takdir ettiğin bildirdi.

Dün New York’a gelen Ruhani bugün Abe ile yaptığı görüşmede, Japon Başbakanının son zamanlarda Tahran’a yaptığı görüşmeye işaretle bu ziyaretteki anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Japonya devletinin Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) korunması için harcadığı çabaya takdir eden Ruhani, ikili ilişkilerin korunup geliştirmesine vurgu yaptı.

Abe de görüşmede ülkesinin KOEP’e desteğinin devam edeceğini belirterek, Tokyo’nun İran’ın tarihi dostu olduğunu ve bölgesel gerginliklerin azaltılması için tüm çabasını harcayacağı bildirdi.

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2012

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