Japonya Başbakanı Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Ruhani, Başbakan Abe ile görüşerek ikili ilişkilerin gelişmesi ve bölgedeki gerginliklerin azaltılması hakkında görüştü.

Dün New York’a gelen Ruhani şu ana kadar Pakistan Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

Ruhani görüşmelerde Hürmüz Barış Planı adını verdiği bölgede barışın sağlanması için önerisini anlatmaktadır.

Ruhani bugün ayrıca Amerika medya temsilcileri ile de görüştü.

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2012