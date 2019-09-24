Zarif: İran bir savaşı başlatan taraf olmayacaktır

Zarif, CNN kanalına verdiği mülakatta, ‘’ defalarca ilan etik ve hatta Amerika’ya bir yazı ile bir savaş başlamaları durumunda onu bitiren taraf olmayacaklarını ilan ettik. ‘’ dedi.

Savaştan kaçınmanın diplomatların görevi olduğunu ve kendisinin de bunu yaptığını ifade eden Zarif, İran’ın Arabistan petrol tesislerine saldırısını reddederek, bu hususta bir delil olmadığını fakat İran’ın bu saldırının arkasında olması durumunda bunun Arabistan için bir facia olabileceğini söyledi.

Zarif, muhabirin B takımının dağılması ile diplomasi için bir fırsat olup olmadığını sormasına karşın, ‘’Ben her zaman bir diplomat olarak diplomasi için yeni fırsatlar olduğunu söylemişimdir. ‘’ dedi.

Zarif, Amerika’nın Merkez Bankasına ambargo uyguladığını eleştirerek, ‘’Bunu Trump’a önerenler hem onun döneminde hem de kendisinden sonraki dönemde müzakere kapısının kapanmasını istiyorlar. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012