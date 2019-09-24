Ruhani: Macron’un çabaları Trum’ın uyguladığı ambargolarla sonuç verir

BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Ruhani, bazı medya kuruluşları temsilcileri ile yaptığı görüşmede, ‘’Fransa Cumhurbaşkanının çabaları Bay Trump’ın İran aleyhine uyguladığı ambargolar kaldırması ile mümkün olacaktır ve o durumda Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde mümkün olacaktır. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Azami baskı adı altında devam eden ambargolar Amerika’nın müzakere ön şartları olarak gözükmekte fakat bizim açımızdan müzakere için tüm ön şartlar kaldırılmalı. ‘’ dedi.

Zarif, Arabistan petrol tesislerine saldırıda İran’ı itham etmenin tek sebebinin Yemen ordusunun füze ve İHA ile saldırı yeteneğinin kabul edilmemesinden kaynaklandığını bunun utanç verici olduğunu belirtti.

Ruhani, füze ve İHA’ların güzergahı üzerinde Amerikan savunma sistemlerinin zaafının inkar edilemez olduğunu ve bu saldırı ile Yemenlilerin aslında Amerika’yı aşaladıklarını ve Arabistan’a silah temin edenlere ikazda bulunduklarını söyledi.

Ruhani şu ana kadar Pakistan Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

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2012