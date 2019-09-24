İran'ın caydırıcılık gücü en yüksek seviyede

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan General Habibullah Seyyari, 'Halihazırda İran İslam Cumhuriyeti, üstün askeri bir güç olarak biliniyor ve hiçbir düşmanın ona saldıramayacak derecede ve konumdadır' diye konuştu.

Dönemin Irak Baas Rejimi'nin İran aleyhinde başlattığı savaş dönemindeki İran silahlarının Batı kaynaklı olduğunU kaydeden General Seyyari, 'O dönemde güçkü ekipman ve cihazlara sahip değildik ve bu silahların kullanımı ve onarımı bizim kontrolümüzde değildi, ancak şimdi gerekli silahlarımızı tamamen yerli imkanlarla üretiyoruz ve hatrtra yerel stratetijlerden ve tehditlere uygun yöntemlerden yararlanıyoruz' ifadesini kullandı.

General Seyyari sözlerini şöyle sürdürdü:

'İran-Irak savaşı sırasında hiçbir füzemiz mevcut değildi ve Fars Körfezi'ndeki Donanmamız çok sınırlıydı, ancak şu an uzun menzilli konvansiyonel füzeler üretiyor ve yerli muhripleri çok uzaklara gönderiyoruz.'

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