24 Eyl 2019 15:48
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News Code: 83489259
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İran mahkemesi, İngiliz Stena İmpero petrol tankerinin tevkifinin kaldırılması yönünde karar verdi

İran mahkemesi, İngiliz Stena İmpero petrol tankerinin tevkifinin kaldırılması yönünde karar verdi

Tahran, IRNA- İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü, yaklaşık iki ay önce Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan İngiliz Stena İmpero isimli petrol tankeri hakkında tevkifinin kaldırılması kararının verildiğini ve bu tankerin Fars Körfezi'ni uluslararası sulara doğru terketme sürecinin devam ettiğini açıkladı.

İran'ın güneyinde Şehit Recayi Limanı'nda düzenlenen bir törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Muhammed Rastad, 'Stena İmpero petrol tankerinin tevkifinin kaldırılması kararı verilöiş, ancak zararın miktarının belirlenmesi için Bender Abbas mahkemesindeki dosya açıktır' diye konuştu.

Bu petrol tankerinin çok kısa bir zamanda Fars Körfezi sularını terkedeceğine değineen Rastad, geminin çıkış tarihinin yasal işlem ve sürece bağlı olduğunun altını çizdi.

İngiliz Stena İmpero'nun denizcilik kurallarını çiğnediği ve ihlal ettiği gerekçesiyle zarar ödemekle yükümlü olduğuna dikkati çeken İranlı yetkili, 'Bu gemi yaptırımları gerekçe göstererek, tazminat ödemekten kaçınamaz' diye ekledi.

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