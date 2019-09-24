İran mahkemesi, İngiliz Stena İmpero petrol tankerinin tevkifinin kaldırılması yönünde karar verdi

İran'ın güneyinde Şehit Recayi Limanı'nda düzenlenen bir törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Muhammed Rastad, 'Stena İmpero petrol tankerinin tevkifinin kaldırılması kararı verilöiş, ancak zararın miktarının belirlenmesi için Bender Abbas mahkemesindeki dosya açıktır' diye konuştu.

Bu petrol tankerinin çok kısa bir zamanda Fars Körfezi sularını terkedeceğine değineen Rastad, geminin çıkış tarihinin yasal işlem ve sürece bağlı olduğunun altını çizdi.

İngiliz Stena İmpero'nun denizcilik kurallarını çiğnediği ve ihlal ettiği gerekçesiyle zarar ödemekle yükümlü olduğuna dikkati çeken İranlı yetkili, 'Bu gemi yaptırımları gerekçe göstererek, tazminat ödemekten kaçınamaz' diye ekledi.

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