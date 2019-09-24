İran Sağlık Bakanı: İran, yabancı ilaç firmaları için altın bir ülke

Tahran'da düzenlenen 5. İran Farma İlaç ve Bağlı Sanayi Fuarı'nda konuşan Sağlık Bakanı Said Nemeki, 'Asıl politikamız, iç üretimi desteklemektir. Ancak ülkemiz büyük ilaç pazarı olduğu için yabancı ilaç şirket ve firmaları için altın bir ülke ve fırsattır' diye konuştu.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren 1200 bilim temelli şirket ve firmanın İran ilaç ve eczacılık sektörünün geleceğinin çok iyi yönde ilerlemesine vesile olacağını dile getiren Nemeki, 'Dünya değişmiş ve Trumpism gibi politikalarla dünyanın yönetilmesi mümkün gözükmüyor. Bize diz çöktürmeye çalışıyorlardı ama ilk maddeler ve ilaç temini açısından büyük sorunumuz yoktur' değerlendirmesinde bulundu.

5. İran Farma İlaç ve Bağlı Sanayi Fuarı, yerli şirketlerin yanı sıra 30 ülkeden 150 firmanın katılımıyla bugün başkent Tahran'da faaliyete başladı.

Fuarın açılış törenine İran Sağlık Bakanı Nemeki ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari katıldı. Fuar 26 Eylül'e kadar devam edecek.

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