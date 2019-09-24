Tayland 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda haltercimiz ikinci oldu

Haltercimiz koparma denemesinde 202 kg ve silkme denemesinde 207 kg halteri kaldırarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Miri'nin Japon rakibi 208 kg halteri kaldırarak altın madalya kazandı.

2019 Dünya Halter Şampiyonası 18-27 Eylül tarihleri arasında Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenlenmektedir.

2019 Dünya Halter Şampiyonası 734 spocunun katılımıyla kadınlar ve erkekler dalında 27 Eylül'e kadar Tayland’ın Pattaya şehrinde devam edecek.

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