24 Eyl 2019 12:45
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Tayland 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda haltercimiz ikinci oldu

Tayland 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda haltercimiz ikinci oldu

Tehran, İRNA- Tayland’da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Ali Miri 89 kg’de birer gümüş ve bronz mdalya kazanarak ikinci oldu.

Haltercimiz koparma denemesinde 202 kg ve silkme denemesinde 207 kg halteri kaldırarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Miri'nin Japon rakibi 208 kg halteri kaldırarak altın madalya kazandı.

2019 Dünya Halter Şampiyonası 18-27 Eylül tarihleri arasında Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenlenmektedir.

2019 Dünya Halter Şampiyonası 734 spocunun katılımıyla kadınlar ve erkekler dalında 27 Eylül'e kadar Tayland’ın Pattaya şehrinde devam edecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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