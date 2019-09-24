Zarif: Avrupalılar taahhütlerini ifa etme konusunda başarısız olmuşlar

Twitter hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Mayıs 2018'den beri Üç AB üyesi ülke (Almanya, Fransa ve İngiltere), ABD'nin izni olmaksızın nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirme konusunda başarısız olmuşladır' ifadesini kullandı.

Zarif, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

'Bu başarısızlığın çözüm yolu: bağımsız bir rotayı oluşturmak için kapsamlı bir kararlılık, ABD'nin boş iddialarını papağan gibi tekrarlamamak ve Nükleer Anlaşma ile uyumsuz olmamaktan geçiyor.

Şimdiki anlaşmaya bağlı kalmaksızın, her hangi bir anlaşmadan bahsedilemez.'

Üç AB üyesi ülke (Almanya, Fransa ve İngiltere), dün yayınladıkları ortak bildiride, İran'a nükleer ve füze meselesi ile bölgesel rolü hakkında müzakere yapma çağrısında bulundu.

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