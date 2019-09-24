İran ve Fransa cumhurbaşkanları, bölgedeki tansiyonu düşürmeyi ele aldı

BM Genel Kurulu Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani bu görüşmede yaptığı açıklamada, Fransa da dahil olmak üzere nükleer anlaşmaya bağlı tarafların taahhütlerini ifa etmeleri gerektiğini belirterek, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırıların arkasında İran'ın olduğuna yönelik iddilarının temelsiz bir suçlama olduğunu ve bunu şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Ruhani ayrıca Hürmüz Barışı Planı ile ilgili fikir ve düşüncelerini Macron'la paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik çabalarından bahsederek, İran'ın bölgede etkin bir güç olduğunu ve Paris-Tahran yapıcı ilişkilerinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkani Ruhani, BM Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak için New York'ta bulunuyor.

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