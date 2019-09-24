Zarif ve Mogherini nükleer anlaşmanın korunması hakkında görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, New York'taki BM 74. Genel Kurulu Toplantısı sırasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye New York’ta eşlik eden Zarif, BM 74. Genel Kurul Toplantısı sırasında yabancı meslektaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Daha önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM 74. Genel Kurul Toplantı'sına katılmak için New York'ta.